Александр Лукашенко обругал iPhone и призвал пользоваться кнопочными телефонами

Алексей Титофф Видео 15:08, 12.02.2021 Обновлено: 15:39, 12.02.2021

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны, говоря, что их используют иностранные спецслужбы. По мнению Лукашенко, чтобы избежать слежки, нужно пользоваться кнопочными телефонами.

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