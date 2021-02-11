В Китае станцевали украинский гопак и назвали его "русским"

Юрий Сергиенко Видео 23:21, 11.02.2021 Обновлено: 00:41, 12.02.2021

В Китае станцевали украинский гопак во время масштабного гала-концерта, назвав его "русским". Танец был исполнен в канун Китайского Нового года, который в этом году отмечают в стране 12 февраля, на фоне Красной площади.

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