Оккупанты показали кадры масштабных учений в Крыму

Таша Адамович Видео 23:08, 27.01.2021 Обновлено: 23:20, 27.01.2021

Пропагандистский российский канал "Звезда" показал, как оккупанты проводят милитаризацию Крыма.

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