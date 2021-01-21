Последствия пожара в доме престарелых Харькова

Юрий Сергиенко Видео 19:07, 21.01.2021 Обновлено: 19:32, 21.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украина завоевала "серебро" индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону

В Госдуме РФ вновь вспомнили о "притеснении русскоязычных" в Украине и нажаловались в ООН и ПАСЕ

Кабмин уволил ездившего пьяным за рулем зама министра Уруского: Шмыгаль отреагировал на публикацию OBOZREVATEL

Nestlé, Borjomi и Prometheus разорвали сотрудничество с блогером Di.rubens из-за ролика с Майдана

Закупку вакцин от COVID-19 саботировал функционер Офиса президента, – источник