Немілостівий зізнався у п’яній їзді

Марина Лисничук Видео 12:44, 21.01.2021 Обновлено: 12:56, 21.01.2021

Друга частина відео із затримання за п’яним водінням Віталія Немілостівого – заступника віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Чиновник зізнається, що сів за кермо нетверезим і вибачається перед поліцейськими. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Мадрид содрогнулся от мощного взрыва: фото и видео разрушенной улицы

Убийце Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы

Известный психолог Холоденко раскритиковала клипы украинских звезд в сети

Кабмин с позором уволил Немилостивого после публикации OBOZREVATEL: все детали и видео

Офицер ВСУ о скандале с блогершей: она с усмешкой выбирает Россию на Майдане – это удар по воинам