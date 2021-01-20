Брифинг Денисовой на КПВВ "Золотое"

Таша Адамович Видео 18:44, 20.01.2021 Обновлено: 19:56, 20.01.2021

Омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова посетила КПВВ "Золотое". На пресс-брифинге она рассказала о том, что с территории ОРДЛО в ближайшее передадут девять украинцев, незаконно удерживаемых сепаратистами.

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