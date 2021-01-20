Брифинг Денисовой на КПВВ "Золотое"

Омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова посетила КПВВ 'Золотое'. На пресс-брифинге она рассказала о том, что с территории ОРДЛО в ближайшее передадут девять украинцев, незаконно удерживаемых сепаратистами. Омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова посетила КПВВ 'Золотое'. На пресс-брифинге она рассказала о том, что с территории ОРДЛО в ближайшее передадут девять украинцев, незаконно удерживаемых сепаратистами. Омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова посетила КПВВ 'Золотое'. На пресс-брифинге она рассказала о том, что с территории ОРДЛО в ближайшее передадут девять украинцев, незаконно удерживаемых сепаратистами.