Видео задержания мужчины, который подозревается в двойном убийстве в Одессе

Алексей Титофф Видео 17:02, 20.01.2021 Обновлено: 17:05, 20.01.2021

В среду, 20 января, в Одессе полиция задержала мужчину, который вышел из подъезда с отрубленной человеческой головой.

Как сообщили в ГУ НПУ в Одесской области, задержанный подозревается в убийстве двух человек.

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