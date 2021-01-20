Массовое ДТП в районе метро "Черниговская"

Олег Тимченко Видео 09:42, 20.01.2021 Обновлено: 09:47, 20.01.2021

В Киеве в среду, 20 января, возле станции метрополитена "Черниговская" произошла авария с участием шести автомобилей.

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