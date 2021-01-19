В центре Киева Mitsubishi на переходе сбил женщину

Олег Тимченко Видео 15:37, 19.01.2021 Обновлено: 15:39, 19.01.2021

В Печерском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе на улице Генерала Алмазова автомобиль Mitsubishi сбил женщину.

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