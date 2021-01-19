В Киеве на станции "Героев Днепра" образовались очереди

Олег Тимченко Видео 13:32, 19.01.2021 Обновлено: 13:34, 19.01.2021

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" из-за того, что временно работает только один вестибюль, утром образовались большие очереди пассажиров.

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