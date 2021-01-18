В Киеве мужчина жестоко избил щенка. +21

Олег Тимченко Видео 12:28, 18.01.2021 Обновлено: 12:38, 18.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Крыму полностью высохло пресное "генеральское озеро". Фото

В Украине сохранится мороз до -27 градусов: синоптик дала прогноз на понедельник

Украина завоевала "серебро" на Кубке IBU

Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться

Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ