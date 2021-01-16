Операция в аэропорту Франкфурта

Юрий Сергиенко Видео 21:09, 16.01.2021 Обновлено: 21:13, 16.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Пророссийский Лашет возглавил партию Меркель: Зеленский уже поздравил

Глава ВАКС попыталась оправдаться за вечеринку с Вовком и Тупицким

Украинка провела 46 дней в реанимации из-за COVID-19: пережила кому и потеряла 30 кг

Украинцы ответили на предложение Витренко покупать газ в России. Видео

Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта: подвиг "киборгов" в фото и видео