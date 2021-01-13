В Киеве едва не эвакуировали машину с ребенком внутри

Олег Тимченко Видео 10:26, 13.01.2021 Обновлено: 10:34, 13.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком

На Закарпатье провели новый протест из-за цен на газ: Шмыгаль поручил СБУ начать проверки

СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – Вятрович

У парня новой главы украинской делегации в ПАСЕ нашли магазины в России

На Винниччине похоронили молодую военную: мать двоих детей умерла на Донбассе