Серега посвятил стих Кернесу

Юрий Сергиенко Видео 00:46, 24.12.2020 Обновлено: 00:56, 24.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Фейгин: в ФСБ не ожидали такого "развода" от Навального, у Кремля нет аргументов в свою защиту. Интервью

Украинку Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в 2020 году

Украинские врачи – власти: уже учим польский язык, хотим жить достойно там, где нас ценят. Эксклюзив

Микитась впервые признал, что профинансировал "слуг народа" на $2 млн

Руководство Michelin извинилось перед Украиной за "российский" борщ