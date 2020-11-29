Момент взрыва возле приемной "Нацкорпуса" в Киеве

Мирослав Семенюк Видео 12:32, 29.11.2020 Обновлено: 12:34, 29.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Яхту "любовницы Путина" сопровождает эскорт ВМФ. Фото

Петр и Марина Порошенко почтили память жертв Голодомора. Фото

Тихановская заговорила о встрече с Путиным

Россия поднимала истребитель из-за американского самолета над Черным морем

Офис Зеленского купит газет на 190 тысяч: президент читает "Сельские вести" и "Комсомолку"