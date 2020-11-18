Видео с места происшествия в Коммунарке

Юрий Сергиенко Видео 18:52, 18.11.2020 Обновлено: 18:54, 18.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Махинации с COVID-фондом: советник Ермака рассказал о старте расследования

У морга в Киеве собралась вереница катафалков: большинство умерших болели COVID-19

Умирают, не дожидаясь тестов, но маски носить не хотят: как COVID-19 поглощает Одессу. Эксклюзив

Страшно, когда в трубку кричат, что человек задыхается, скорая не едет, а дома ребенок

Деньги потратили на дороги, у больных нет кислорода: украинцы раскритиковали власть за бездействие в борьбе с COVID-19