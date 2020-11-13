В Харькове предприниматели протестовали против карантина выходного дня

Таша Адамович Видео 12:41, 13.11.2020 Обновлено: 12:57, 13.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Кошевой из "Квартал 95" отрастил темные волосы и усы впервые за 19 лет. Фото

В Киеве "минировали" Верховную Раду, взрывчатку не нашли

В ОПУ объяснили госпитализацию Зеленского в "Феофанию"

Цены на пульсоксиметры взвинтили в 10 раз: как наживаются на здоровье украинцев и стоит ли покупать "COVID-прибор"

В больнице под Сумами повесилась женщина с коронавирусом