Киев сняли на видео с борта конвертоплана Osprey

Виктория Довгань Видео 14:19, 23.09.2020 Обновлено: 14:19, 23.09.2020
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