Хасиды начали праздновать Рош ха-Шана в Умани

Виктория Довгань Видео 13:02, 18.09.2020 Обновлено: 13:02, 18.09.2020
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