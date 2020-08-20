Житель Томска рассказал, что происходило на борту самолета

Ольга Липич Видео 11:50, 20.08.2020 Обновлено: 11:52, 20.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ и СВР официально отреагировали на данные о спецоперации с "вагнеровцами"

Ермак открестился от обвинений в госизмене и сливе информации России

Россия готовится к более широким агрессивным действиям, – Гай

Врач заявил о признаках психических расстройств у Лукашенко

ЕС официально не признал выборы в Беларуси и попросит Лукашенко уйти