Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Видео 10:55, 10.08.2020 Обновлено: 11:02, 10.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Результаты выборов президента Беларуси: ЦИК дал первые данные

Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси: где находится президент

Глумились, расстреливали, устраивали допросы, – водитель, вывозивший грузовик с пленными, об ужасе Иловайска

Сына Павлика похоронили в Киеве: крестная мать растрогала сеть фото

В Беларуси озвучены первые результаты экзит-полов