Появилось видео из магазина во время взрыва в Бейруте

Видео 23:20, 4.08.2020 Обновлено: 23:22, 4.08.2020
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