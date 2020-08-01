Холодов репетировал ответы с журналистами

Видео 20:17, 1.08.2020 Обновлено: 20:17, 1.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Деменція української політики: Кравчук насухо продув Скабєєвій

В Сумах подростки изнасиловали 6-летнего мальчика: люди подняли бунт

"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" Кравчук позвал террористов в Киев и стал посмешищем пропагандистов

В Украине новый скачок числа зараженных COVID-19: статистика на 1 августа

Я не говорил, что Россия бомбила Донбасс, – Кравчук на шоу Скабеевой