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23 июля • обновлено в 13:43
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Полковник полиции Виталий Шиян стал заложником злоумышленника в Полтаве

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