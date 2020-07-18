Зеленский – о скандале с видео Кадырова

Видео 23:52, 18.07.2020 Обновлено: 23:54, 18.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Забытое пророчество для Москвы

Помешал коронавирус: в “Голосе” заявили, что полгода собирались в оппозицию

Россияне обстреляли участок разведения войск на Донбассе, – штаб ООС

ЕС призвал Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку террористов

В Черном море началась "подготовка" к учениям Sea Breeze 2020