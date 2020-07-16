Качура раскритиковал праймериз "Слуги народа"

Видео 19:11, 16.07.2020 Обновлено: 19:11, 16.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Россияне с криками "Путин – вор!" вышли на протесты против поправок к конституции: более 100 задержанных. Видео

Россия устроила демарш в ОБСЕ из-за Украины и покинула заседание

На Донбассе совершено военное преступление, Зеленский промолчал, – Мирослав Гай

В Кривом Роге женщине лечили перелом бедра мазью и витаминами: она умерла

Брал в плен россиян и был примером: чем запомнился погибший под Зайцево командир "Мир"