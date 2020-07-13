Пожежа на ТОВ "Розма" у Чернівцях

Видео 17:00, 13.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Хабаровск охватили масштабные протесты из-за ареста губернатора. Видео

Монах Сергий потребовал у Путина сложить полномочия и пригрозил расправой

На Донбассе погибли два украинских воина

Автомобиль мужчины, устроившего смертельное ДТП под Киевом, оказался в розыске

Коммунальщикам дадут доступ в квартиры украинцев: как "слуги народа" хотят изменить правила