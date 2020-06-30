По Крымскому мосту пустили первый грузовой поезд

Видео 10:27, 30.06.2020

В аннексированном Россией Крыму началось движение грузовых поездов через Керченский мост.

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