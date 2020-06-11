Перед посольством РФ в Киеве появился герб контрразведки СБУ

Видео 01:14, 12.06.2020 Обновлено: 01:22, 12.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

Раскол и "русский мир": на Закарпатье назрел церковный конфликт

В сети нашелся министр-самовыдвиженец: может занять 10 кресел в Кабмине

Огромный кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове попал на видео

Вакарчук намекнул на возможное участие в выборах мэра Киева или Львова