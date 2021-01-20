Видео взрыва в центре Мадрида.mp4

Таша Адамович Видео 16:48, 20.01.2021 Обновлено: 16:50, 20.01.2021

В Мадриде произошел мощный взрыв. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.

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