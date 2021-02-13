Видео стрельбы на свадьбе в Полтаве

В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу в центре города. В результате инцидента никто не пострадал.\nПолиция изъяла оружие, против стрелявшего открыто уголовное производство. В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу в центре города. В результате инцидента никто не пострадал.\nПолиция изъяла оружие, против стрелявшего открыто уголовное производство. В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу в центре города. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция изъяла оружие, против стрелявшего открыто уголовное производство.