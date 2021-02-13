Видео стрельбы на свадьбе в Полтаве

1,1 т.

В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу в центре города. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция изъяла оружие, против стрелявшего открыто уголовное производство.

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