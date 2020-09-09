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9 сентября • обновлено в 10:41
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Во Львове застройщика обвинили в разрушении жилого дома

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
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