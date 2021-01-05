Массовое ДТП в Киеве на Надднепрянском шоссе

Олег Тимченко Видео 11:53, 5.01.2021 Обновлено: 11:54, 5.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Харькове девушка похвасталась стрельбой в открытое окно по городу. Видео

Россия разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Появились детали об экзамене по украинскому языку для госслужащих

В Украине с 8 января запретят продажу ряда повседневных товаров: решение раскритиковали

Жители Новых Санжар – Зеленскому после новогоднего обращения: стыдно должно быть не нам