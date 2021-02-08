В Одессе из-за гололеда обледенели ступеньки

Таша Адамович Видео 21:24, 8.02.2021 Обновлено: 21:27, 8.02.2021

В Украине по всей территории ухудшились погодные условия. Из-за смешанных осадков в Одессе обледенели поверхности. Из-за обледенелых ступенек люди не могли удержаться на ногах.

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