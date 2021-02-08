В Одессе из-за гололеда обледенели ступеньки

В Украине по всей территории ухудшились погодные условия. Из-за смешанных осадков в Одессе обледенели поверхности. Из-за обледенелых ступенек люди не могли удержаться на ногах. В Украине по всей территории ухудшились погодные условия. Из-за смешанных осадков в Одессе обледенели поверхности. Из-за обледенелых ступенек люди не могли удержаться на ногах. В Украине по всей территории ухудшились погодные условия. Из-за смешанных осадков в Одессе обледенели поверхности. Из-за обледенелых ступенек люди не могли удержаться на ногах.