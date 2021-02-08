Из-за гололеда на трассе Херсон-Николаев произошла авария

Таша Адамович Видео 21:21, 8.02.2021 Обновлено: 21:28, 8.02.2021

По всей Украине ухудшились погодные условия. Из-за гололеда на трассе Херсон-Николаев произошла авария.

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