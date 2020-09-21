В Киеве горело авто

Ольга Липич Видео 07:47, 21.09.2020 Обновлено: 07:48, 21.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Студенты КНУ имени Шевченко обвинили "Слугу народа" в нарушении закона

В Беларуси прошел 43-й день протестов, улицы "охраняли" БТРы и войска. Все детали, фото и видео

На Черкасщине рейдеры со стрельбой захватили поле ради урожая, был поднят спецназ

Тихановская – о Беларуси и России: мы не хотим ни с кем ссориться

Кравчук заговорил о выборах в ОРДЛО ради сохранения ТКГ: Разумков категорически против