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23 марта • обновлено в 19:57
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"Отдала бы все и так, зачем бить?" В Кривом Роге среди бела дня ограбили женщину

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В Кривом Роге женщину ограбили среди белого дня, когда она выходила из магазина. Грабитель накинул ей на голову куртку, избил и отобрал вещи.

Детали рассказала в Facebook журналистка Кристина Бондаренко: "Среди белого дня ограбили, когда выходила из магазина. И плачет и говорит, что отдала бы все и так, зачем бить. Теперь вся в синяках, без денег и продуктов, дико испуганная сидит дома. Что примечательно - прохожие, как часто бывает, тупо проходили мимо. Грабитель одел мешок на голову, похитил сумку со всем, - та просила хотя бы ключи от квартиры оставить, - бил руками и ногами".

Полиция по горячим следам задержать преступника не сумела.

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