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6 ноября • обновлено в 18:25
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Від “турборежиму законотворчості” до “турборежиму скандалів” | Альо, гараж! REBOOT #325

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Отже, в суботу в вечорі з'явилася новина

про бійку між Головою СБУ Іваном Бакановим та Головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Качку, на власній сторінці у Фейсбук запустив журналіст Станіслав Речинський. Серед іншого він повідомив, про те, що під час бійки Баканов вибив Богдану зуба.

Доволі швиденько з'ясувалося, що новина - вигадана. Але...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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