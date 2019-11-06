Від “турборежиму законотворчості” до “турборежиму скандалів” | Альо, гараж! REBOOT #325

Від “турборежиму законотворчості” до “турборежиму скандалів” | Альо, гараж! REBOOT #32560
Отже, в суботу в вечорі з'явилася новина
про бійку між Головою СБУ Іваном Бакановим та Головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Качку, на власній сторінці у Фейсбук запустив журналіст Станіслав Речинський. Серед іншого він повідомив, про те, що під час бійки Баканов вибив Богдану зуба.
Доволі швиденько з'ясувалося, що новина - вигадана. Але...
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