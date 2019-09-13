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13 сентября • обновлено в 12:18
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Про Hyperloop, про Міфи та про кнопкодавів | Альо, гараж! REBOOT #313

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Отже слідом за ДБР тепер ще й НАБУ порушило карні справи відносно Петра Порошенка і Павла Клімкіна.

Президент Зеленський офіційно відправив у Верховну Раду подання про стовідсоткове звільнення з займаних посад членів ЦВК. Начебто мимохідь скасував рішення папередника про присвоєння дипломатичних рангів Артуру Герасимову та Володимиру Арьєву.

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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