Это видео полностью погрузит вас в детство.

Теперь игра, в которую практически каждый из нас играл в детстве, приобрела международное значение.

В нее играют как на ровной поверхности, так и на батуте.Правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли. Но суть осталась той же.

Игра начинается следующим образом: в центре поля лежат мячи.

Игра вышибалы - стала профессиональным видом спорта Скриншот из видео

Игра вышибалы - стала профессиональным видом спорта Скриншот из видео

По команде игроки устремляются к центральной линии, чтобы взять один из них. Человек, схвативший мяч, должен отбежать обратно или бросить мяч своему напарнику. Дальше все просто. Нужно попасть мячом по противнику. Противник, в которого попадает мяч, выбывает за поле. Игра длится до тех пор, пока на поле остаются соперники.

Игра вышибалы - стала профессиональным видом спорта Скриншот из видео

Игра вышибалы - стала профессиональным видом спорта Скриншот из видео

Соревнования проходят во многих странах, а особой популярностью этот вид спорта пользуется в США и Канаде.

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