Ви вірите в теорію всесвітньої змови?46 Читать материал на украинском
Стосовно цього питання українці розділилися з-за різних думок на цю тему.
Тому 36% опитаних вірять в теорію всесвітньої змови, а 64% не вірять. Причинами цього є - "змови з усіма бути не може", дуже мало інформації та у всіх різні амбіції і думки з цього приводу.
Та все одно це питання залишається відкритим для суспільства.
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