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1 октября • обновлено в 18:10
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Ви вірите в теорію всесвітньої змови?

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Стосовно цього питання українці розділилися з-за різних думок на цю тему.

Тому 36% опитаних вірять в теорію всесвітньої змови, а 64% не вірять. Причинами цього є - "змови з усіма бути не може", дуже мало інформації та у всіх різні амбіції і думки з цього приводу.

Та все одно це питання залишається відкритим для суспільства.

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