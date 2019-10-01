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1 октября • обновлено в 16:28
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Ви дбаєте про екологію? Як саме?

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Стан екології на сьогоднішній день в Україні бажає бути дещо кращим, аніж є.

Тому ми вирішили запитати у киян як вони дбають про екологію та чи дбають взагалі, дивлячись на те що ООН заявила про зміни клімату на планеті. 25% українців зізналися, що не дбають про стан навколишнього середовища, а 75% - відповіли, що "ми намагаємось дбати про екологію". 30% з них дбають шляхом сортування сміття, відмови від пластику, роблячи зауваження іншим людям стосовно того, що не кидали сміття не в призначених для цього містах та взагалі самі намагаються не смітити.

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