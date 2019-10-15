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16 октября • обновлено в 09:40
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Ви б хотіли бути помічником депутата?

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В світі останніх політичних подій, ми пішли в народ с питанниям "Ви б хотіли бути помічником депутата?"

Дуже велика частка населення, а це аж 70% відповіли "ні" пояснюючи це тим,що це дуже відповідальна робота. 20% опитаних хотіли б бути помічниками народних депутатів тому що це цікаво та за це добре платять і 10% відповіли, що можливо б хотіли допомогати депутатам, але не всім і тільки з-за певних обставин.

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