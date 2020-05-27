Ветеран АТО без ноги проучил водителя-хама

Видео 13:25, 27.05.2020 Обновлено: 13:30, 27.05.2020

В сети появилось видео, на котором ветеран АТО, потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале нардеп Украины 8 созыва Андрей Билецкий.

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