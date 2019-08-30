Весной 2020 будет война Зеленского, ВР и олигархов: прогноз политолога

Весной 2020 будет война Зеленского, ВР и олигархов: прогноз политолога34 Читать материал на украинском
Эксперт по внешней политике Игорь Тышкевич прокомментировал первое заседание новой ВР.
Он заявил, что за первые два месяца депутаты собрались принимать много решений. Эксперт озвучил цифру в 50-70 законопроектов. По его мнению, за несколько месяцев - это очень много. "Под шумок" такого количества проектов могут приниматься непопулярные для простого народа законы, добавил он.
По оценкам Тышкевича в предыдущей ВР было около 270 депутатов, полностью подконтрольных олигархам. В новой ВР таких народных избранников, по оценкам политолога, около сотни. Эксперт ожидает, что весной 2020 будет пик противостояния президента, ВР и олигархов.
Он призвал парламент и новое правительство упростить налоги, чтобы начать наполнять пенсионный фонд. Сейчас в Украине, по его словам, нет резервов для наполнения пенсионного фонда. В ближайшие пять лет количество людей, которые выйдут на пенсию, будет вдвое больше количества граждан, которые начнут делать взносы в пенсионный фонд, заявил политолог.
Также Тышкевич прокомментировал вопрос обмена пленными, заявив, что РФ показательно идет на уступки Украине для того, чтобы в результате этих переговоров выторговать для себя еще лучшие условия, чем она имеет сейчас.
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