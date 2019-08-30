Весной 2020 будет война Зеленского, ВР и олигархов: прогноз политолога

Эксперт по внешней политике Игорь Тышкевич прокомментировал первое заседание новой ВР.

Он заявил, что за первые два месяца депутаты собрались принимать много решений. Эксперт озвучил цифру в 50-70 законопроектов. По его мнению, за несколько месяцев - это очень много. "Под шумок" такого количества проектов могут приниматься непопулярные для простого народа законы, добавил он.

По оценкам Тышкевича в предыдущей ВР было около 270 депутатов, полностью подконтрольных олигархам. В новой ВР таких народных избранников, по оценкам политолога, около сотни. Эксперт ожидает, что весной 2020 будет пик противостояния президента, ВР и олигархов.

Он призвал парламент и новое правительство упростить налоги, чтобы начать наполнять пенсионный фонд. Сейчас в Украине, по его словам, нет резервов для наполнения пенсионного фонда. В ближайшие пять лет количество людей, которые выйдут на пенсию, будет вдвое больше количества граждан, которые начнут делать взносы в пенсионный фонд, заявил политолог.

Также Тышкевич прокомментировал вопрос обмена пленными, заявив, что РФ показательно идет на уступки Украине для того, чтобы в результате этих переговоров выторговать для себя еще лучшие условия, чем она имеет сейчас.

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