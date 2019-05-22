Верховную Раду созывают на 12:00: Obozrevatel News

Созывают Верховную Раду

Сегодня в 12:00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Накануне, после подписания указа о роспуске депутатов, президент Владимир Зеленский обратился к главе парламента Андрею Парубию с просьбой срочно провести внеочередное заседание. На нем должны внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Голосовать будут за отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера с 5% до 3%. Такое решение Зеленский принял после консультаций с лидерами парламентских фракций. Парубий обращение президента уже выполнил. Распоряжение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Кадровые назначения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на должности более десяти сотрудников Администрации Прездиента. Своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана он назначил главой Администрации президента, несмотря на то, что он попал под люстрацию. Богдан – адвокат олигарха Игоря Коломойского. Назначил Зеленский и первого заместителя главы Администрации. Им стал Сергей Трофимов, который до этого был продюсером "Студии Квартал-95". Должности заместителей главы АП заняли сценарист Юрий Костюк, заместитель продакшн-студии Кирилл Тимошенко, заслуженный юрист Украины Руслан Рябошапка и заместитель главы МИД Елена Зеркаль. Помощником президента стал друг и бизнес-партнер Сергей Шефир, продюсер сериала "Сваты". И Андрей Ермак – юрист. Адвокат Руслан Стефанчук стал советником и представителем Зеленского в Верховной Раде Украины. Еще одним советником назначили куратора диджитал-кампании Зеленского - Михаила Федорова.

Позже, из источников в команде главы государства, стало известно, что заместитель главы МИД Елена Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации президента. Она, якобы хотела быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России. По замыслу Зеленского она должна была курировать внешнеполитическое направление.

Новый начальник генштаба ВСУ

Кадровые изменения произошли и среди военного руководства. Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил, и назначил вместо него Руслана Хомчака. Он с 2016 был заместителем командующего Сухопутных войск Украины и командующим оперативного командования "Юг".

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