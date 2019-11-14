Венеция ушла под воду: природная катастрофа глазами очевидцев

Досрочно закрытое Венецианское биенале, не работающие магазины и аптеки, разрушенные бары и рестораны - вот первые результаты наводнения, которое жители города-острова называют не иначе как "катастрофа".

Жительница Венеции Ольга Клингенберг рассказала о том, как жители города пережили наводнение, которое стало самым большим за 50 лет и только совсем немного отстало от исторического максимума. По ее словам, сказанным до эфира, скорость прибытия воды в этот раз была необычайно высокой, что было обусловлено двумя сильными ветрами, которые подняли волны, похожие на "маленькие цунами", которые с огромной скоростью обрушились на Венецию.

Ольга предположила, что ущерб, возможно, был бы гораздо меньшим, если бы был реализован проект дамбы, призванный защитить туристическую жемчужину Италии, и на который, по ее словам, было истрачены огромные деньги, и с которым связано не меньшее количество коррупционных скандалов.

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