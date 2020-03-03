Великий пост: как правильно питаться

Диетолог Анна Мельничук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала изменения в человеческом организме, которые происходят в результате следования посту.

"Если человек резко начинает поститься, то изменения будут ощущаться уже на второй или третий день. Особенно это касается потребления большого количества термически необработанных овощей, которые приводят к метеоризму и вздутию живота. Если вы начинаете соблюдать пост, то очень важно термически обрабатывать овощи и не использовать те овощи, которые в данное время года не растут в Украине", - заявила диетолог.

Она также рассказала о том, каким людям сложнее всего соблюдать Великий пост.

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